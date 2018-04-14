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В Хабаровске простились с тремя погибшими при крушении Ми-8
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В Хабаровске простились с тремя погибшими при крушении Ми-8 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Vladnews.ru
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Похороны трех погибших при крушении вертолета Ми-8 членов экипажа прошли в субботу в Хабаровске.
Ранее со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края сообщалось, что похороны трех членов экипажа состоятся в субботу, еще с тремя родственники смогут проститься после того, как завершится генетическая экспертиза. Власти края помогут в организации погребения.
"Литургия и панихида по погибшим пройдет в храмах Хабаровска 17 апреля", — сказали ТАСС в Хабаровской епархии.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение в среду. По данным следствия, все шестеро находившихся на борту погибли. На месте ЧП спасатели нашли черные ящики. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
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