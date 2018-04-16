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Опознан четвертый погибший при крушении Ми-8
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Опознан четвертый погибший при крушении Ми-8 в Хабаровске 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Четвертого погибшего при крушении вертолета в Хабаровске опознали по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости представитель краевого Бюро судебно-медицинской экспертизы.
В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу.
"Четвертый погибший опознан — Юрий Борода", — сказал РИА Новости представитель бюро.
По его словам, опознание еще двух человек продолжается.
В субботу в Хабаровске прошли похороны двух погибших, еще одного похоронили в понедельник.
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