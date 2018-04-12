40 домов подтопило в 25 сёлах и деревнях Уфимского района Башкирии

С 1 по 12 апреля в 25 сёлах и деревнях и двух садовых товариществах Уфимского района подтопило 40 домов, 84 придомовых территорий, 6 участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

11 апреля талая вода подтопила подвал школы села Подымалово. К утру 12 апреля вода из подвала откачена.

11 апреля в результате подтопления трансформаторной подстанции в селе Миловка без электричества остались жители двух многоквартирных домов. Утром 12 апреля в одном многоквартирном доме электроснабжение восстановлено, во втором доме сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям откачивают воду.

12 апреля в результате подъема уровня воды в реке Кармасан подтопило 19 домов села Асаново.

С начала половодья в районе подтоплены дома и придворовые территории в сёлах Зубово и Чесноковка (река Берсианка), в селе Грибовка (река Тауш), в селе Подымалово (озеро), селе Казырово (река Сикиязка). Всего 20 подтопленных домов, из них 2 дома затоплено, 34 подтопленных придомовых территорий и 2 участка дорог.