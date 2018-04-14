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В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли человека из пожара
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В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли человека из пожара 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли человека при возгорании квартиры в жилом доме.
13 апреля в 23 часа 47 минут находясь на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ получил сообщение из отдела МВД России по Уйскому району о том, что в квартире одного из жилых домов по улице Ленина села Уйское Челябинской области произошло возгорание. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили густой дым, выходящий из подъезда.
Бойцы вневедомственной охраны доложили о произошедшем в дежурную часть полиции для вызова пожарной службы и скорой помощи. Зайдя в подъезд окутанный дымом, стражи порядка обнаружили на площадке первого этажа четверых мужчин, по внешним признакам находящихся в состоянии опьянения, один из которых лежал на полу и не мог самостоятельно передвигаться и плохо ориентировался в пространстве.
«Прапорщик полиции Райнур Биткулов и младший сержант полиции Георгий Гладков подняли мужчину и вытащили его на улицу, сказав остальным, чтобы они также покинули подъезд. Затем, повторно зайдя в подъезд, соблюдая меры личной безопасности, находясь на близком расстоянии друг от друга, визуально осмотрели квартиру, в которой тлели вещи и было много едкого дыма. Людей в данной квартире выявлено не было», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему гражданину, 1956 года рождения, первую медицинскую помощь и госпитализировала его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: «отравление угарным газом».
Дождавшись приезда пожарного расчета, который эвакуировал жильцов соседних квартир, наряд вневедомственной охраны убыл на маршрут патрулирования.
На данный момент, причина возгорания устанавливается.
Фото Росгвардии по Челябинской области.
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