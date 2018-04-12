Кругом вода: паводки испытают на прочность 25 российских регионов 

По данным МЧС, весеннее половодье испытает на прочность сразу 25 регионов в Центральной России и Поволжье. Всего подтопило более ста населенных пунктов, передает телеканал «МИР 24». Наиболее сложная ситуация сейчас в Саратовской области, где затопило почти две сотни домов. В нескольких районах введен режим ЧС. Больше всего досталось жителям города Аткарска, где по улицам можно передвигаться только вплавь. Несколько десятков человек решили переждать половодье в пунктах временного размещения. В Воронежской области затопило девять населенных пунктов, подтоплено два десятка мостов. Экстренно эвакуировали более 130 человек. Для ликвидации последствий паводка на помощь местным спасателям из Иванова направили аэромобильную группировку. Большая вода пришла и в населенные пункты Пензенской области, где уровень в реке Сердоба поднялся на два с половиной метра выше критической отметки. Десятки домов и сотни приусадебных участков подтоплены. Перекрыты несколько дорог. По словам спасателей до конца апреля паводки ожидаются еще в нескольких регионах центральной России.
«В целях выявления новых участков подтопления силами наземных и авиационных оперативных групп ведется учащенный мониторинг. Для организации всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения в подтопленных территориях организована работа 25 лодочных переправ», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Центрального Регионального центра МЧС России Андрей Румянцев.
В Москве и Подмосковье вертолеты проконтролируют паводки. Сегодня столичный авиационный центр начинает специальные облеты. Об этом сообщает РИА «Новости». { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ