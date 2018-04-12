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Старый пес, брошенный хозяевами умирать в питомнике, спас четыре жизни
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Старый пес, брошенный хозяевами умирать в питомнике, спас четыре жизни 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ужасное наводнение в Тбилиси, которое произошло несколько дней назад, породило множество нестандартных, драматических и трагических ситуаций, напоминают Нескучные новости. Погибли люди и животные. Хищников отстреливали прямо на улицах города. Женщин, детей, стариков вывозили машинами и плавсредствами из затопленных помещений. Место среди героев-спасателей нашлось не только для людей. Появилось сообщение и вот об этом большом, мокром и уставшем псе, который сделал то, чему его когда-то научили те, которые потом предали — люди.
«12-летняя грузинская овчарка, брошенная хозяевами из-за старости и находившаяся в собачьем питомнике во время наводнения, спасла 4-х обитателей питомника».
Вот такая она жизнь…
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