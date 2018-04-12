Старый пес, брошенный хозяевами умирать в питомнике, спас четыре жизни

Ужасное наводнение в Тбилиси , которое произошло несколько дней назад, породило множество нестандартных, драматических и трагических ситуаций, напоминают Нескучные новости. Погибли люди и животные. Хищников отстреливали прямо на улицах города. Женщин, детей, стариков вывозили машинами и плавсредствами из затопленных помещений. Место среди героев-спасателей нашлось не только для людей. Появилось сообщение и вот об этом большом, мокром и уставшем псе, который сделал то, чему его когда-то научили те, которые потом предали — люди.

«12-летняя грузинская овчарка, брошенная хозяевами из-за старости и находившаяся в собачьем питомнике во время наводнения, спасла 4-х обитателей питомника».

Вот такая она жизнь…