Авиакомпания Азимут получила седьмой самолет

Накануне, 11 апреля, базовый перевозчик аэропорта Платов авиакомпания Азимут получила в эксплуатацию седьмой самолет. В соответствии с программой именования воздушных суден в честь рек он назван «Москва».

Ранее самолеты авиакомпании Азимут называли в честь других рек: Дон , Волга, Нева, Терек , Кубань, Урал.

Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Сейчас флот авиакомпании состоит из самолетов SSJ100-95LR увеличенной дальности полета. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж. В 2017 года было перевезено 73 тыс. пассажиров, в планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек.