Ещё
Авиакомпания Азимут получила седьмой самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания Азимут получила седьмой самолет 

Деловое сообщество 1 час назад
Накануне, 11 апреля, базовый перевозчик аэропорта Платов авиакомпания Азимут получила в эксплуатацию седьмой самолет. В соответствии с программой именования воздушных суден в честь рек он назван «Москва».
Москва — средняя река в Центральной России, в Московской области, Москве и, на небольшом протяжении, в Смоленской области, левый приток Оки (бассейн Волги). Ее длина по старому руслу — 502 км (после спрямления с помощью гидротехнических сооружений — 473 км), площадь бассейна — 17,6 кв м.
Ранее самолеты авиакомпании Азимут называли в честь других рек: Дон, Волга, Нева, Терек, Кубань, Урал.
Авиакомпания «Азимут» начала работу в сентябре прошлого года. Сейчас флот авиакомпании состоит из самолетов SSJ100-95LR увеличенной дальности полета. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж. В 2017 года было перевезено 73 тыс. пассажиров, в планах компании перевезти в 2018 году еще 700 тыс. человек.
Деловое сообщество: последние новости
Вертолет упал на Ставрополье, данных о пострадавших нет — МЧС Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации 4 человека погибло и 14 пострадало в ДТП с автобусом в Ростовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу139
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая108
Когда ждать атаки Трампа403
Российские корабли исчезли с базы Тартус943
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1099
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:18
Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой
Шоу-бизнес
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
02:53
Из жизни ушел первый режиссер Пугачевой
Шоу-бизнес
02:02
Кудрявцева жестко ответила завистникам
Шоу-бизнес
03:10
Фриске рассказала о «кознях» Шепелева
Шоу-бизнес
00:39
Собчак защитила затравленную Рудковскую
Шоу-бизнес
01:00
Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение