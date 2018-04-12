Уральские спасатели помогут коллегам на Алтае в борьбе с паводком

БАРНАУЛ , 12 апреля. / ТАСС /. Группировка Уральского регионального поисково-спасательного отряда прибыла в Алтайский край , чтобы помочь коллегам в борьбе с паводком. Ситуация с подтоплениями остается сложной, режим ЧС в крае сохраняется, сообщили в четверг в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Группировка спасателей, прибывших с Урала — 20 человек, они привезли с собой 4 плавсредства. Это — продолжение плановой ротации сил на подтопленных территориях. Сейчас закрыты проезды на двух региональных дорогах в Завьяловского и Топчихинском районах, там есть переливы воды. Организованы альтернативные проезды", — сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае на ликвидации последствий паводка работает около 1,5 тыс. спасателей. С начала подтопления, используя плавсредства и авиацию, сотрудники МЧС спасли более 150 человек. В регионе сегодня остаются подтопленными 14 домов и более 470 участков.

По данным администрации региона, сегодня в подтопленные районы отправился «Социальный десант» — в пострадавший Петропавловский район добровольцы отрядов повезли гуманитарную помощь. Также они будут оказывать психологическую поддержку, помогать с уборкой территорий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ждут новых подтоплений — в предгорных районах плюсовые температуры, что вызовет активное снеготаяние. В то же время, как сообщили ТАСС в ГУ МЧС соседней горной республики Алтай, там ситуация складывается позитивно: уровень воды в реке Бие упал на 14 см, затор на ней проходит, вода опускается и на других реках, так что подтоплений нет.

В ближайшие дни в крае проблемы может создать участок реки Оби от села Усть-Чарышская Пристань до города Барнаула — там возможен подъем воды до 590 см при критической отметке 580 см. Все малые реки выше Барнаула также в зоне риска — ожидается значительный подъем воды, а понижение пока не прогнозируется. Всего с начала паводка в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов.