В Южной Корее рухнул воздушный шар с 12 туристами

По словам свидетелей и полиции при посадке воздушный шар отнесло порывом ветра, ударило о дерево, а затем — о землю. Во время аварии пассажиры были выброшены из корзины, а пилот оставался у руля управления. Позже 45-летний мужчина умер от остановки сердца. Туристы были доставлены в госпиталь в основном с легкими ранениями.

Чеджудо — самый большой остров Южной Кореи, находится в Корейском проливе, который соединяет Восточно-Китайское и Японское моря в Северной части Тихого океана.