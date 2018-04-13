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В Южной Корее рухнул воздушный шар с 12 туристами
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В Южной Корее рухнул воздушный шар с 12 туристами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пилот воздушного шара погиб, 12 пассажиров получили легкие ранения при крушении воздушного шара в Южной Корее на острове Чеджудо, сообщает агентство Yonhap.
По словам свидетелей и полиции при посадке воздушный шар отнесло порывом ветра, ударило о дерево, а затем — о землю. Во время аварии пассажиры были выброшены из корзины, а пилот оставался у руля управления. Позже 45-летний мужчина умер от остановки сердца. Туристы были доставлены в госпиталь в основном с легкими ранениями.
Чеджудо — самый большой остров Южной Кореи, находится в Корейском проливе, который соединяет Восточно-Китайское и Японское моря в Северной части Тихого океана.
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