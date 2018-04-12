Два урагана обрушились на Флориду. Видео

Флорида оказалась под натиском сразу двух ураганов. Авиакомпании приостановили рейсы, а некоторых районах было также полностью обесточено электроснабжение. Кадры стихийного бедствия опубликовал телеканал ABC на своей странице в Twitter.

По данным синоптиков, один торнадо ударил по городу Форт-Лодердейл , второй по международному аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд. Экстренные службы отработали сразу 38 вызов в течение двух часов.

В городе от сильных порывов ветра дерево упало на крышу одного из домов. В пресс-службе аэропорта сообщили, что шторм стало причиной задержки более 200 рейсов и отмены 18 вылетов. Наземные службы расчищали мусор.

В округе Броуард почти девять тысяч домов остались без света. Сведений о пострадавших нет.