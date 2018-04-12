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Два урагана обрушились на Флориду. Видео
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Два урагана обрушились на Флориду. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Флорида оказалась под натиском сразу двух ураганов. Авиакомпании приостановили рейсы, а некоторых районах было также полностью обесточено электроснабжение. Кадры стихийного бедствия опубликовал телеканал ABC на своей странице в Twitter.
По данным синоптиков, один торнадо ударил по городу Форт-Лодердейл, второй по международному аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд. Экстренные службы отработали сразу 38 вызов в течение двух часов.
В городе от сильных порывов ветра дерево упало на крышу одного из домов. В пресс-службе аэропорта сообщили, что шторм стало причиной задержки более 200 рейсов и отмены 18 вылетов. Наземные службы расчищали мусор.
В округе Броуард почти девять тысяч домов остались без света. Сведений о пострадавших нет.
В марте ураган нанес Ингушетии материальный ущерб в размере пяти миллионов рублей. Стихия затронула Джейрахский муниципальный район. Мощный ветер повредил кровли домов в населенных пунктах Гули, Ольгетти, Ляжги, Бейни и Джейрах.
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