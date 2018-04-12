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Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда
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Власти Сахалина организуют безвизовые обмены с Хоккайдо на основе опыта Калининграда 

Дальний Восток 45 минут назад
Фото: Дальний Восток
Правительство Сахалинской области намерено организовать безвизовые обмены с Хоккайдо, взяв за основу опыт Калининградской области по таким обменам с Польшей, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в рамках первого международного медиафорума российских островов.
«Опыт безвизовых отношений и обменов между Калининградом и Польшей интересен для нас, он основой документ, который позволит сахалинцам выезжать на Хоккайдо», — отметил Кожемяко.
Власти региона также рассматривают возможность поездок жителей других субъектов РФ в Японию через Сахалин. Губернатор подчеркнул, что это даст толчок для туристов, «которые приехали на „Горный воздух“ покататься на лыжах, а потом без дополнительных хлопот по организации виз отправились в Японию», — сказал он.
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