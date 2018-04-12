В Хабаровском крае проходит траур по жертвам крушения вертолета Ми-8

Хабаровском крае четверг объявлен днем траура по погибшим накануне при крушении вертолета Ми-8. По всему региону будут приспущены флаги, сообщает телеканал «МИР 24».

Поминальные службы в храмах пройдут 17 апреля, на Радоницу. Сейчас провести панихиду нельзя, поскольку идет Светлая седмица.

Вертолет Ми-8 разбился во время учебного полета накануне. В результате погибли все шесть членов экипажа, которые находились на борту. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

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