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В Хабаровском крае проходит траур по жертвам крушения вертолета Ми-8
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В Хабаровском крае проходит траур по жертвам крушения вертолета Ми-8 

Мир24 2 часа назад
Фото: Капитал страны
В Хабаровском крае четверг объявлен днем траура по погибшим накануне при крушении вертолета Ми-8. По всему региону будут приспущены флаги, сообщает телеканал «МИР 24».
Поминальные службы в храмах пройдут 17 апреля, на Радоницу. Сейчас провести панихиду нельзя, поскольку идет Светлая седмица.
Вертолет Ми-8 разбился во время учебного полета накануне. В результате погибли все шесть членов экипажа, которые находились на борту. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли в Хабаровск и приступили к работе с двумя бортовыми самописцами.
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