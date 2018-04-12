День траура по жертвам крушения Ми‐8 пройдет в Хабаровском крае 

Правительство Хабаровского края приняло решение провести 12 апреля день траура по погибшим в катастрофе вертолета Ми‐8, сообщило РИА «Новости».
В день траура приспустят государственные флаги и отменят увеселительные мероприятия на всей территории края, пишет агентство.
Власти Хабаровского края выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей и помогут в организации похорон.
Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля в Хабаровске на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая. Шесть человек, находившиеся на борту воздушного судна — три командира, второй пилот, бортинженер и проверяющий, погибли. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Причиной крушения могла послужить плохая видимость.