День траура по жертвам крушения Ми‐8 пройдет в Хабаровском крае

В день траура приспустят государственные флаги и отменят увеселительные мероприятия на всей территории края, пишет агентство.

Власти Хабаровского края выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей и помогут в организации похорон.