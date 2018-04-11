Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 17 пожаров, для ликвидации возгораний были привлечены более 150 человек, сообщает РИАМО

"Пожаров — 17. Спасено — 21. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек, 43 единицы техники", — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по региону в среду.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.