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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

Газета.Ru 57 минут назад
За минувшие сутки на территории Московской области зафиксировали 17 пожаров, для ликвидации возгораний были привлечены более 150 человек, сообщает РИАМО.
"Пожаров — 17. Спасено — 21. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек, 43 единицы техники", — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по региону в среду.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали девять раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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