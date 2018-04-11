Ещё
Тысяча населенных пунктов в Казахстане рискует уйти под воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысяча населенных пунктов в Казахстане рискует уйти под воду 

Мир24 1 час назад
В Казахстане все силы спасателей сейчас брошены на борьбу с паводками. Самая сложная ситуация сложилась на востоке страны, сообщает телеканал «МИР 24».
Большая вода пришла в 50 населенных пунктов. Подтоплены полторы тысячи домов. Дороги и улицы сейчас больше напоминают венецианские каналы. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. По прогнозам синоптиков, сложная ситуация с паводками ожидается в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего в зоне риска — около тысячи населенных пунктов.
Спасатели возводят защитные дамбы и увеличивают группировку. Ранее из-за паводка в Казахстане закрыли проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Откололся: опубликовано видео начала распада Африки надвое Талые воды сносят мосты и размывают дороги под Воронежем Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ246
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу162
Мэй готова ударить по Сирии100
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН86
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение