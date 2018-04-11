Тысяча населенных пунктов в Казахстане рискует уйти под воду

Казахстане все силы спасателей сейчас брошены на борьбу с паводками. Самая сложная ситуация сложилась на востоке страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Большая вода пришла в 50 населенных пунктов. Подтоплены полторы тысячи домов. Дороги и улицы сейчас больше напоминают венецианские каналы. В некоторых районах передвигаться можно только на лодках. По прогнозам синоптиков, сложная ситуация с паводками ожидается в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Всего в зоне риска — около тысячи населенных пунктов.

Спасатели возводят защитные дамбы и увеличивают группировку. Ранее из-за паводка в Казахстане закрыли проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский».

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