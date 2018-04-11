«Курумоч» не принимает самолёты из-за затопленной полосы 

Вступающая в свои права весна в Самарской области «подпортила» расписание самолётов.
"Курумоч" вот уже на протяжении нескольких часов не принимает самолёты из Москвы. Как сообщают очевидцы, воздушные судна направили в аэропорты других городов. Среди них оказалась и Казань. Подобный инцидент произошёл в связи с затопленной посадочной полосой, прокомментировали в справочной регионального аэропорта. Представители некоторых авиакомпаний обеспечили водой и горячим питанием своих пассажиров, но пока остаётся загадкой, сколько ещё томиться путешественникам в аэропортах других городов.