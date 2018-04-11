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Один человек погиб в результате пожара на теплотрассе в Ставропольском крае
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Один человек погиб в результате пожара на теплотрассе в Ставропольском крае 

360tv.ru 1 час назад
В Ставропольском крае в городе Ессентуки во время пожара на теплотрассе скончался один человек. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации
пресс-службы
краевого управления МЧС, ночью с 10 на 11 апреля на теплотрассе, проходящей по улице Новопятигорская, вспыхнул пожар. В результате происшествия в огне погиб один человек. В настоящее время личность погибшего устанавливается сотрудниками экстренных служб.
В ликвидации последствий пожара принимали участие четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. Причина возгорания выясняется.
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