Спасатели рассказали, когда Ярославскую область затопит паводками

Весна пришла теперь уже полностью — практически на всех реках в Ярославской области сошёл лёд. Вместе с ним поднялся уровень воды, который выливается в паводки.

Вода подтапливает мосты и дороги. 10 апреля в Ярославской области затопила дорогу вышедшая из берегов река Курбь, на месте паводка спасатели устроили для людей лодочную переправу.

Однако ещё остаётся подо льдом Рыбинское водохранилище, Плещеево озеро и озеро Неро. Поэтому спасатели предрекают пик паводков на конец апреля.

— Специалисты предполагают, что пик паводка пройдет до 20 апреля, а полное разрушение ледостава ожидается в первой декаде мая, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

На Которосли, когда сходил лёд, образовалась воронка.