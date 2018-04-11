Сразу два района Ленобласти оказались под угрозой затопления

Сразу четыре населенных пункта в Ленобласти оказались под угрозой частичного затопления из-за весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС , жителям домов, к которым подходит вода, советуют страховать имущество и узнавать расположение эвакуационных пунктов.

Уровень воды у Свирицы достиг отметки 577 см при неблагоприятной отметке 570 см, уровень воды в селе Паша составил 329 см при неблагоприятной отметке 342 см, уровень воды в городе Тосно составил 511 см при неблагоприятной отметке 530 см, уровень воды в Любани составил 437 см при неблагоприятной отметке 470 см.

Кроме того, повышение уровня воды до неблагприятных уровней прогнозируется спасателями в период с 12 по 15 апреля.