Сразу два района Ленобласти оказались под угрозой затопления 

Сразу четыре населенных пункта в Ленобласти оказались под угрозой частичного затопления из-за весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, жителям домов, к которым подходит вода, советуют страховать имущество и узнавать расположение эвакуационных пунктов.
Уровень воды у Свирицы достиг отметки 577 см при неблагоприятной отметке 570 см, уровень воды в селе Паша составил 329 см при неблагоприятной отметке 342 см, уровень воды в городе Тосно составил 511 см при неблагоприятной отметке 530 см, уровень воды в Любани составил 437 см при неблагоприятной отметке 470 см.
Кроме того, повышение уровня воды до неблагприятных уровней прогнозируется спасателями в период с 12 по 15 апреля.
Таким образом, угроза подтопления жилых домов и дорог существует в пяти районах Ленинградской области — поселке Свирица (Волховский район), селе Паша (Волховский район), городе Тосно (Тосненский район), городе Любань (Тосненский район), городе Кингисепп (Кингисеппский район), деревне Горелуха (Тихвинский район), городе Тихвин (Тихвинский район), деревне Часовенское (Волховский район), деревне Белая (Киришский район).