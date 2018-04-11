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«Ильюшин» выразил готовность помочь в расследовании крушения Ил-76 в Алжире
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«Ильюшин» выразил готовность помочь в расследовании крушения Ил-76 в Алжире 

Rambler News Service 38 минут назад
Авиационный комплекс имени Ильюшина готов помочь расследованию причин крушения Ил-76 в Алжире, сообщает в среду пресс-служба компании.
Глава компании Алексей Рогозин также выразил глубокие соболезнования алжирскому народу.
«От имени Авиационного комплекса имени Ильюшина и от себя лично выражаю глубокие соболезнования алжирскому народу в связи с жертвами в результате крушения транспортного самолета Ил-76ТД. Разделяем горечь невосполнимой утраты. «Ильюшин» готов оказать содействие и помощь в расследовании причин авиакатастрофы», — сказал Рогозин.
Ранее в среду в Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший солдат национальной армии страны. По последним данным, количество жертв катастрофы составило 257 человек.
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 Ещё 2 источника 
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