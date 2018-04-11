Ещё
Низководный автомобильный мост через Линду затоплен на Бору
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Низководный автомобильный мост через Линду затоплен на Бору 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Мост расположен на дороге Линда — Быково в 1 км от деревни Остреево. Уровень воды над полотном моста — 5 см. Мост затапливается ежегодно. Подтопления в населенном пункте нет. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Организована лодочная переправа.
К деревням Доенки и Быково ведет объездная дорога Тарасиха — Быково протяженностью 15 км.
На месте ситуацию контролирует МЧС.
Ранее сообщалось о том, что низководный мост затоплен в Дивеевском районе.
Фото МЧС
Newsroom24: последние новости
Низководный мост затоплен в Дивеевском районе Мужчина утонул в Оке в Павловском районе Низководный мост затопило в Гагинском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»330
Трамп выступил с призывом к России955
Захарова сделала Трампу ответное предложение163
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод35
Рынок отреагировал на заявление Трампа168
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение