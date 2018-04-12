Весенний паводок в регионах усиливается

Весенний паводок угрожает все большему числу регионов. Сильнее всего страдает Саратовская область. Вода в реках продолжает прибывать, затоплены мосты и дороги. В опасной зоне Романовский, Петровский и Аткарский районы, там в ближайшие дни синоптики прогнозируют подъем уровня воды до опасных отметок. В Башкирии под угрозой подтопления — пять поселков с населением 11 тысяч человек, пишет РИА Новости. В республику прибыли военные саперы. На реке Белая они взрывают лед. Режим чрезвычайной ситуации объявлен и в некоторых районах Воронежской области. В зоне подтопления в регионе уже почти 3,5 тысячи человек.