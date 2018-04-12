Ещё
Весенний паводок в регионах усиливается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенний паводок в регионах усиливается 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Весенний паводок угрожает все большему числу регионов. Сильнее всего страдает Саратовская область. Вода в реках продолжает прибывать, затоплены мосты и дороги. В опасной зоне Романовский, Петровский и Аткарский районы, там в ближайшие дни синоптики прогнозируют подъем уровня воды до опасных отметок. В Башкирии под угрозой подтопления — пять поселков с населением 11 тысяч человек, пишет РИА Новости. В республику прибыли военные саперы. На реке Белая они взрывают лед. Режим чрезвычайной ситуации объявлен и в некоторых районах Воронежской области. В зоне подтопления в регионе уже почти 3,5 тысячи человек.
Авторадио: последние новости
В Воронежской области упал ЯК-130 МЧС повторно обследует место крушения АН-148 в Подмосковье В России осложнилась ситуация с паводками
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии290
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники293
США положили глаз на Северный морской путь404
Суд изменил приговор Улюкаеву215
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии197
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение