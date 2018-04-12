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Весенний паводок угрожает все большему числу регионов
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Весенний паводок угрожает все большему числу регионов 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: АиФ
В Поволжье растет число домов, подтопленных паводком. Сильнее всего страдает Саратовская область. Вода в реках продолжает прибывать, затоплены мосты и дороги. Очень близко стихия подбирается к жилью, в опасной зоне Романовский, Петровский и Аткарский районы, там в ближайшие дни синоптики прогнозируют подъем уровня рек до опасных отметок. В Башкирии под угрозой подтопления — пять поселков, в которых проживают 11 тысяч человек. В республику прибыли военные саперы. На реке Белая они взрывают лед, отмечает Первый канал. Режим чрезвычайной ситуации объявлен и в некоторых районах Воронежской области. Там затоплено несколько сотен приусадебных участков. В зоне подтопления в регионе почти 3,5 тысячи человек.
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