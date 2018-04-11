Владимир Путин выразил соболезнования в связи с алжирской авиакатастрофой

Крушение потерпел военно-транспортный самолет.

— Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — сообщили в пресс-службе Кремля.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Самолет ВС Алжира следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар. Он упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 километрах к югу от Алжира. По последним данным, жертвами крушения стали 257 человек.

#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ

— 24Live (@20fourLive) 11 апреля 2018 г.

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Жертвами алжирской авиакатастрофы стали 257 человек