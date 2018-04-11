Владимир Путин выразил соболезнования в связи с алжирской авиакатастрофой 

Крушение потерпел военно-транспортный самолет.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике в связи с авиакатастрофой, которая унесла множество человеческих жизней.
— Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — сообщили в пресс-службе Кремля.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Самолет ВС Алжира следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар. Он упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 километрах к югу от Алжира. По последним данным, жертвами крушения стали 257 человек.
#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ
— 24Live (@20fourLive) 11 апреля 2018 г.
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Жертвами алжирской авиакатастрофы стали 257 человек