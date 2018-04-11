Движение по мосту через реку Вала в Вавожском районе закрыли из-за подтопления

Вавож. Удмуртия . Движение по мосту через реку Вала автодороги Новое Водзимонье — Гуляево в Вавожском районе запретили из-за подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. Перелив воды над плоскостью моста составил 8 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет. Отметим, что объезд деревне Гуляево организован через Вавож — село Ньюрдор-Котья — деревню Лыстем — село Какмож — деревню Нижний Юсь — Гуляевская ж/д площадка — деревня Гуляево (37 км). Напомним, что аналогичная ситуация была и весной 2017 года.