Движение по мосту через реку Вала в Вавожском районе закрыли из-за подтопления 

Вавож. Удмуртия. Движение по мосту через реку Вала автодороги Новое Водзимонье — Гуляево в Вавожском районе запретили из-за подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Перелив воды над плоскостью моста составил 8 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.
Отметим, что объезд деревне Гуляево организован через Вавож — село Ньюрдор-Котья — деревню Лыстем — село Какмож — деревню Нижний Юсь — Гуляевская ж/д площадка — деревня Гуляево (37 км).
Напомним, что аналогичная ситуация была и весной 2017 года.