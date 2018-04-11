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Движение по мосту через реку Вала в Вавожском районе закрыли из-за подтопления
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Движение по мосту через реку Вала в Вавожском районе закрыли из-за подтопления 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Вавож. Удмуртия. Движение по мосту через реку Вала автодороги Новое Водзимонье — Гуляево в Вавожском районе запретили из-за подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Перелив воды над плоскостью моста составил 8 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.
Отметим, что объезд деревне Гуляево организован через Вавож — село Ньюрдор-Котья — деревню Лыстем — село Какмож — деревню Нижний Юсь — Гуляевская ж/д площадка — деревня Гуляево (37 км).
Напомним, что аналогичная ситуация была и весной 2017 года.
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