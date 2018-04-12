Источник: авиакомпании предупредили об опасности полетов над Средиземным морем в районе Сирии

Над средиземноморской акваторией у сирийского побережья введена зона, опасная для полетов гражданской авиации, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В связи с активностью британских военных над акваторией Средиземного моря в полетном районе Никосии вблизи сирийского побережья с 12 апреля по 12 мая ведена зона, опасная для полетов гражданской авиации», — сказал источник. Он сообщил, что ограничения касаются эшелонов вплоть до высоты 8 тысяч метров. Соответствующие предупреждения разосланы европейским и российским авиаперевозчикам, выполняющим полеты в данном

районе.