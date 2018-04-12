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Источник: авиакомпании предупредили об опасности полетов над Средиземным морем в районе Сирии
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Источник: авиакомпании предупредили об опасности полетов над Средиземным морем в районе Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Над средиземноморской акваторией у сирийского побережья введена зона, опасная для полетов гражданской авиации, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«В связи с активностью британских военных над акваторией Средиземного моря в полетном районе Никосии вблизи сирийского побережья с 12 апреля по 12 мая ведена зона, опасная для полетов гражданской авиации», — сказал источник. Он сообщил, что ограничения касаются эшелонов вплоть до высоты 8 тысяч метров. Соответствующие предупреждения разосланы европейским и российским авиаперевозчикам, выполняющим полеты в данном
районе.
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