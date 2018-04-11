Опасные подтопления. Мониторинг белгородских рек ведётся круглосуточно

Укреплённые берега

Начальник управления ГО ЧС Белгорода Виктор Баранов считает, что угрозы масштабного половодья в городе нет, гораздо больше неприятностей для людей принесут подтопления подвалов и огородов, с которыми борются спасатели. Обо всём этом главный спасатель Белгорода рассказал 4 апреля в рамках городской медиасреды.

«Половодье — это подъём воды в водоёме и выход её на пойму, — пояснил Виктор Баранов. — Из истории Белгорода можно вспомнить наводнение 1941 года, и ещё в начале 80-х годов прошлого века было сильное половодье на Везёлке. По наблюдениям последних десятилетий, таких рисков больше не возникало».

Тогда же, в 80-е годы, набережная Везёлки была укреплена в районе Диорамы. А в 2017 году левый опасный берег этой реки был усилен, так что риск паводкового наводнения теперь минимален. Вместе с тем автоматическая система наблюдает за рекой круглые сутки — для этого в районе старого зоопарка оборудован гидрологический пост и установлены системы видеонаблюдения в нескольких местах. Например, 4 апреля в 9 утра уровень воды в Везёлке составлял 49 см. Неблагоприятный уровень — когда вода поднимается до 185 см, а опасный уровень — 235 см. Так что угрозы наводнения на сегодняшний день нет.

Наблюдение ведётся не только на Везёлке, но и на Белгородском водохранилище, где в круглосуточном режиме автоматически происходит мониторинг уровня воды.

«Сегодня средний показатель уровня воды в водохранилище составляет 113 см, — говорит Виктор Баранов. — Всё свидетельствует о том, что паводковая ситуация стабильна и не выходит за критические уровни. В то же время, учитывая непредсказуемость многих природных факторов, разработан план мероприятий для четырёх мобильных групп, в составе которых есть тяжёлая техника. Спасатели круглосуточно готовы отреагировать на любую чрезвычайную паводковую ситуацию».

Откачают мотопомпой

Для Белгорода всё же характерны подтопления, то есть подъём уровня грунтовых вод, из-за чего заливает подвалы домов, дворы и огороды. Например, сейчас в районе улиц Корочанской, Котовского во многих подвалах уже плещется вода, и белгородские спасатели приезжают по вызову и откачивают её мотопомпой.

Впрочем, под угрозой подтопления находится не только Белгород, но и вся территория области. В последние дни в Центр управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Белгородской области и единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований от населения поступают звонки о подтоплениях. В Валуйском районе, например, из-за таяния снега поднялась вода в реке Оскол, из-за чего затопило низководный мост между населёнными пунктами Старая Симоновка и Новая Симоновка. Движение транспорта по мосту прекращено.

Для ликвидации последствий подтопления привлекаются силы и средства местных пожарно-спасательных гарнизонов. Так, только за один день 4 апреля спасатели 10 раз выезжали для оказания помощи населению. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Службу спасения по номеру «112» или «101».