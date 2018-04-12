Следователи осмотрят место крушения Ми-8 в Хабаровске с представителями МАК 

Следователи проведут дополнительный осмотр места крушения вертолета МИ-8 в Хабаровске с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
После ЧП ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его расследование продолжается, сообщили в СК. Там попросили откликнуться очевидцев происшествия и тех, кто записал момент крушения на фото или видео.
Вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет разбился в Хабаровске утром 11 апреля. Шесть человек, находившиеся на борту, погибли. Оба черных ящика разбившегося вертолета найдены. Их расшифруют в Москве. В Хабаровском крае четверг, 12 марта, объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе.