Следователи осмотрят место крушения Ми-8 в Хабаровске с представителями МАК

Следователи проведут дополнительный осмотр места крушения вертолета МИ-8 в Хабаровске с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

После ЧП ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его расследование продолжается, сообщили в СК. Там попросили откликнуться очевидцев происшествия и тех, кто записал момент крушения на фото или видео.