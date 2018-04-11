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Бортовые самописцы с разбившегося вертолета Ми-8 доставят в Москву
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Бортовые самописцы с разбившегося вертолета Ми-8 доставят в Москву 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Их расшифровкой займутся в столичной лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Хабаровске, будут доставлены в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.
Их расшифровкой займутся в столичной лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
— Информации о состоянии черных ящиков у нас пока нет. Их состояние и возможность расшифровки станет понятным после прибытия специалистов комиссии МАК на место ЧП, — сказала Светлана Колесникова.
Позднее стало известно, что комиссия МАК приступила к расследованию крушения вертолета.
— В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — говорится в сообщении пресс-службы МАК, поступившем 11 апреля в "Интерфакс".
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 11 апреля, в 4:30 по московскому времени, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение. На его борту находились шесть человек. Все они погибли. Среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот, бортмеханик. Опознание тел должны завершить в среду.
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