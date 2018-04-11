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Глава правительства РФ заявил, что половину федеральных дорог в России отремонтировали.
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Глава правительства РФ заявил, что половину федеральных дорог в России отремонтировали. 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
«Отремонтировано более половины дорог федерального значения с помощью высоких технологий. Это 26 тысяч километров», — заявил Медведев.
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