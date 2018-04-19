В Башкирии ожидается сильный дождь и ветер

Погода в Башкирии сильно испортится — большая часть Предуралья накроет северо-западный гребень азиатского антициклона. В республике будут идти дожди и усилится ветер.

На самом севере региона ночная температура не превысит +4 градусов, на юге — +7 °С. Днем холоднее всего будет на востоке Башкирии — столбик термометра покажет лишь +6 градусов, на севере чуть теплее, около +8 °С. На юге распогодится до +16 °С. Дожди можно ожидать в северной, центральной, восточной части региона, небольшие осадки ожидаются на юге. На западе вероятность осадков ниже.