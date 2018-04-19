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В Башкирии ожидается сильный дождь и ветер
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В Башкирии ожидается сильный дождь и ветер 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Погода в Башкирии сильно испортится — большая часть Предуралья накроет северо-западный гребень азиатского антициклона. В республике будут идти дожди и усилится ветер.
На самом севере региона ночная температура не превысит +4 градусов, на юге — +7 °С. Днем холоднее всего будет на востоке Башкирии — столбик термометра покажет лишь +6 градусов, на севере чуть теплее, около +8 °С. На юге распогодится до +16 °С. Дожди можно ожидать в северной, центральной, восточной части региона, небольшие осадки ожидаются на юге. На западе вероятность осадков ниже.
— В Уфе температура в течение дня будет колебаться от +7 до +9 °С, вечером похолодает до +4 °С. Дождь ожидается в течение всего дня, возможно, прекратится в обед, но снова закапает к пяти часам вечера. Ветер прогнозируется умеренный, от 3 до 11 метров в секунду, — сообщает сервис «Gismeteo».
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