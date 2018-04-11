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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республике в ближайшие сутки усилится ветер. Порывы, по данным МЧС республики, составят 15-20 метров в секунду. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в среду, 11 апреля, температура воздуха по республике составит 0, +5 °С, днем +5, +10 °С, в южных районах до +15 °С. В ночь на четверг метеорологи прогнозируют дождь, переходящий в снег, местами небольшой, по югу республики без осадков, днем местами небольшой снег с дождем.
— В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололёд, — предупреждают в Башгидрометцентре.
На дорогах республики возрастает вероятность возникновения мелких ДТП на федеральных трассах и дорогах регионального значения в связи с погодными условиями, прогнозируется затруднение движения автомобилей.
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