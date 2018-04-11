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Мужчина утонул в Оке в Павловском районе
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Мужчина утонул в Оке в Павловском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пострадавший провалился под лед в затоне Варежский в районе села Вареж. Его тело было вынуто из воды сотрудниками МЧС.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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