Мужчина утонул в Оке в Павловском районе

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пострадавший провалился под лед в затоне Варежский в районе села Вареж. Его тело было вынуто из воды сотрудниками МЧС

Обстоятельства произошедшего уточняются.