МЧС: шесть населенных пунктов может подтопить в Кайбницком районе 

Из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля, Урюм в зону подтопления попадают:
на р. Кубня — 3 населенных пункта (всего 30 домов, 69 человек):
с. Чутеево — 4 дома (12 человек);
с. Турминское — 22 дома (52 человека);
д. Кушкунь — 4 дома (5 человек).
на р. Берля — 3 населенных пункта (всего 266 домов, 767 человек):
с. Беляево — 15 домов (43 человека);
с. Бурундуки — 221 дом (617 человек).
на р. Урюм — 1 населенный пункт:
с. Малькеево — 45 домов (84 человека).
Также в селе Федоровское помимо трех жилых домов могут попасть в зону подтопления всего 30 домов (107 человек).