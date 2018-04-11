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МЧС: шесть населенных пунктов может подтопить в Кайбницком районе
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МЧС: шесть населенных пунктов может подтопить в Кайбницком районе 

АиФ Казань 38 минут назад
Фото: АиФ Казань
Из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля, Урюм в зону подтопления попадают:
на р. Кубня — 3 населенных пункта (всего 30 домов, 69 человек):
с. Чутеево — 4 дома (12 человек);
с. Турминское — 22 дома (52 человека);
д. Кушкунь — 4 дома (5 человек).
на р. Берля — 3 населенных пункта (всего 266 домов, 767 человек):
с. Беляево — 15 домов (43 человека);
с. Бурундуки — 221 дом (617 человек).
на р. Урюм — 1 населенный пункт:
с. Малькеево — 45 домов (84 человека).
Также в селе Федоровское помимо трех жилых домов могут попасть в зону подтопления всего 30 домов (107 человек).
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