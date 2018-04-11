МЧС: шесть населенных пунктов может подтопить в Кайбницком районе

Из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля, Урюм в зону подтопления попадают: на р. Кубня — 3 населенных пункта (всего 30 домов, 69 человек): с. Чутеево — 4 дома (12 человек); с. Турминское — 22 дома (52 человека); д. Кушкунь — 4 дома (5 человек). на р. Берля — 3 населенных пункта (всего 266 домов, 767 человек): с. Беляево — 15 домов (43 человека); с. Бурундуки — 221 дом (617 человек). на р. Урюм — 1 населенный пункт: с. Малькеево — 45 домов (84 человека). Также в селе Федоровское помимо трех жилых домов могут попасть в зону подтопления всего 30 домов (107 человек).