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Легкомоторный самолет катился по улицам Тюмени
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Легкомоторный самолет катился по улицам Тюмени 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В одной из социальных сетей жители города стали публиковать фотографии легкомоторного самолета, катившегося по улице Амурской.
Инцидент произошел вчера, 10 марта. По словам очевидцев, самолет катили несколько человек в сторону аэропорта Плеханово. Тюменцы посмотрели с юмором на эту ситуацию: в комментариях под фото они начали шутить, что владельцы пытаются запустить самолет «с толкача» или таким образом «самолет отправился на заправку».
Специалист авиационного профиля предположил, что легкомоторный самолет мог находиться на плановом ремонте в одном из ангаров на улице Амурской.
— Перевозить самолеты лучше с помощью специальных автомобилей, однако, в данном случае, путь до аэропорта настолько короткий, что в этом нет целесообразности, — рассказал специалист порталу «Вслух.ру».
Использовано фото с сайта fedpress.ru.
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