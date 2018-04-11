Ещё
Самые гигантские цунами в истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые гигантские цунами в истории 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Даже самое мощное оружие в мире не может сравниться с разрушительной силой природы. Цунами — огромные волны, по пятам следующие за массивным сейсмическим ударом на дне океана, разрушали целые города за минуты.
За последние 50 лет сейсмологи серьезно продвинулись в изучении причин цунами. Теперь мы способны более-менее точно предсказывать появление невероятных волн, но противостоять им все еще не умеем.
В этом рейтинге мы собрали перечень самых крупных цунами, каждое из которых стало внушительной демонстрацией истинной силы природы.
Кто знает, может быть когда-нибудь человечество и научится, как бороться с этой опасностью.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства177
Украина начала операцию «Граница-2018»55
Первые кадры с места крушения Ил-7625
200 человек погибли при падении самолета в Алжире40
Россия пригрозила сбивать ракеты США910
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение