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В Хабаровском крае объявлен траур после крушения вертолета
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В Хабаровском крае объявлен траур после крушения вертолета 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Завтра на территории Хабаровского края мы вводим траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8. Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято — завтра день траура в Хабаровском крае», — сказал представитель регионального правительства.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», который выполнял учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровске 11 апреля в 11.30 (04.30 мск). На борту находились шесть человек, все они погибли. Специалисты, работающие на месте крушения, предполагают, что перед падением вертолет мог зацепиться за мачту антенного поля. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это уже второе падение Ми-8 за месяц, приведшее к гибели людей.
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