Авиакомпании предупреждены об опасности полетов у побережья Сирии

Зону над акваторией Средиземного моря в районе побережья Сирии признали опасной для полетов гражданской авиации, предупреждения разосланы российским и европейским перевозчикам.

«В связи с активностью британских военных над акваторией Средиземного моря в полетном районе Никосии вблизи сирийского побережья с 12 апреля по 12 мая ведена зона, опасная для полетов гражданской авиации», — цитирует «Интерфакс» своего источника.

По его словам, ограничения действуют вплоть до высоты 8 тыс. метров. Предупреждения об опасности были направлены российским и европейским авиакомпаниям, которые осуществляют полеты в этой области.

В среду СМИ сообщали, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подлодки к Сирии, субмарины должны подойти на расстояние ракетного удара.