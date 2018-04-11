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Весна откладывается: на Южный Урал обрушится ливень со снегом
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Весна откладывается: на Южный Урал обрушится ливень со снегом 

74.ru 54 минуты назад
Фото: 74.ru
В Челябинской области ожидается сильный дождь, местами переходящий в снег. На автомобильных трассах возможен гололёд, предупредили в управлении дорог «Южный Урал».
— Ночью и днём 12 апреля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, — уточнила пресс-секретарь управления Татьяна Денисова. — Ночью и утром в горах на дорогах гололедица, местами сильная.
Подрядчики заявили о готовности вывести технику и специалистов для устранения последствий непогоды. Состояние федеральных трасс будут проверять круглосуточно.
По данным специалистов регионального гидрометцентра, днём в четверг на территории области ожидается +2, +7, в Челябинске +3, +5. Ветер северо-восточный, с порывами до 15 м/с.
В пятницу в областном центре будет без осадков, +4, +6. В других городах и районах мокрый снег с дождём в конце рабочей недели ещё вероятны. Столбик термометра там опустится до +1, +6. Ветер северо-западный, 4-9 м/c.
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