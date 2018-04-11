Половодье на Алтае: ситуация близка к критической

Весеннее половодье продолжает подтапливать российские регионы. В Алтайском крае ситуация близка к критической. Снег интенсивно тает, и уровень воды поднимается, сообщает телеканал «МИР 24».

В зоне бедствия находятся около 30 населенных пунктов и больше 50 жилых домов. С людьми работают социальные службы и медики.

С каждым днем растет численность спасателей. С помощью вертолетов они доставляют продукты нуждающимся и оказывают адресную помощь местным жителям.

В других регионах России , которые тоже пострадали от стихии, весенний паводок пошел на спад, говорят в МЧС . Это касается Курской, Рязанской и Тульской областей.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ