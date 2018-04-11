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Половодье на Алтае: ситуация близка к критической
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Половодье на Алтае: ситуация близка к критической 

Мир24 1 час назад
Весеннее половодье продолжает подтапливать российские регионы. В Алтайском крае ситуация близка к критической. Снег интенсивно тает, и уровень воды поднимается, сообщает телеканал «МИР 24».
В зоне бедствия находятся около 30 населенных пунктов и больше 50 жилых домов. С людьми работают социальные службы и медики.
С каждым днем растет численность спасателей. С помощью вертолетов они доставляют продукты нуждающимся и оказывают адресную помощь местным жителям.
В других регионах России, которые тоже пострадали от стихии, весенний паводок пошел на спад, говорят в МЧС. Это касается Курской, Рязанской и Тульской областей.
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