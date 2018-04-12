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В Приамурье бушуют природные пожары
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В Приамурье бушуют природные пожары 

Мир24 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
Более 20 природных пожаров зарегистрировано в Приамурье. В регионе действует режим ЧС в лесах регионального характера, сообщает «Интерфакс».
Больше всего пожаров зарегистрировано в Зейском районе.
В ликвидации возгораний задействованы 610 человек. За сутки удалось ликвидировать десять природных пожаров на площади более 8,2 тыс. га.
Кроме того, продолжается ликвидация 15 пожаров.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке за сутки вспыхнуло 16 новых лесных пожаров. С огнем борются около 1000 спасателей и 180 единиц спецтехники.
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