МЧС РТ: В Буинском районе подтоплены два моста 

В ГУ МЧС по РТ рассказали о гидрологической обстановке на водохранилищах и реках республики. В общем и целом, ситуация не критическая. Уровень воды на водохранилищах не достиг опасной отметки. На Куйбышевском водохранилище вода поднялась до 52,25 метров при критическом значении 54,24 метров. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень достиг 53,22 метров, прибавив 68 сантиметров. В то же время, критическое значение составляет 60 метров. Уровень воды на Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти — на Жигулевской ГЭС, достиг 51,97 метров при критическом значении в 53,3 метров. Чебоксарская ГЭС — 53,3 метров при опасном значении в 56,91 метров. В то же время, ГУ МЧС по РТ напоминает, весенние процессы развиваются интенсивно. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня воды на реке Свияга. Подтопленными пока остаются два низководных моста в Буинском районе — у Кията перелив составил 130 сантиметров, а в районе Черки Кильдуразы — 195 сантиметров. Оба моста закрыты. К населенным пунктам вода не подошла. Люди используют объездные пути. Тем временем, жители нескольких поселков и деревень в Тукаевском районе сообщили о подтоплении.