В Хабаровском крае объявят траур по жертвам крушения Ми-8 

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги Хабаровского края и муниципальных образований.
Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Глава региона Вячеслав Шпорт пообещал поддержку и помощь семьям погибших.
Напомним, сегодня в Хабаровске потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». Он задел антенну и упал в районе пустыря на улиц Антенная и Хирургическая. Жертвами катастрофы стали шесть человек. На месте аварии найдены черные ящики.