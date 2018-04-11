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В Хабаровском крае объявят траур по жертвам крушения Ми-8
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В Хабаровском крае объявят траур по жертвам крушения Ми-8 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги Хабаровского края и муниципальных образований.
Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.
Глава региона Вячеслав Шпорт пообещал поддержку и помощь семьям погибших.
Напомним, сегодня в Хабаровске потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». Он задел антенну и упал в районе пустыря на улиц Антенная и Хирургическая. Жертвами катастрофы стали шесть человек. На месте аварии найдены черные ящики.
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