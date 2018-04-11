В Хабаровском крае объявят траур по жертвам крушения Ми-8

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России , флаги Хабаровского края и муниципальных образований.

Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Глава региона Вячеслав Шпорт пообещал поддержку и помощь семьям погибших.