Общежитие в Троицке эвакуировали из-за пожара 

Пожар произошел в общежитии в Троицке, людей эвакуировали, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, в Троицке в двухэтажном общежитии произошел пожар. Администрация эвакуировала всех людей из здания. Информации о пострадавших пока нет», — сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству подтвердили факт возгорания в Троицке. «В ГСК „Красная Пахра“ на втором этаже двухэтажного здания произошло возгорание на площади около 20 кв. м. В 9:15 открытое горение было ликвидировано», — сказали в ведомстве.