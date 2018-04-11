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Озеро глубиной 20 метров мгновенно ушло под землю вместе с рыбой: реальное видео
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Озеро глубиной 20 метров мгновенно ушло под землю вместе с рыбой: реальное видео 

Don't Panic 48 минут назад
Фото: Don't Panic
Необъяснимое происшествие зафиксировали геологи во Владимирской области. Здесь под землю ушло целое озеро, глубина которого составляла более двадцати метров.
Водоем Саканцы располагался неподалеку от деревни Пивоварово. Предполагается, что у берега сформировалась карстовая воронка, в которую и утекла вода.
Согласно комментариями директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексея Мигачева, ничего необъяснимого в происшествии нет — в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах нередко образуются провалы, поскольку здесь активно продолжается процесс карстообразования.
Вернется ли вода пока не известно. Такие воронки образуются из-за движения почвы в породах. Всему виной подземные воды — под Саканцами на огромной глубине протекает подземная река.
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