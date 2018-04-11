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В Алтайском крае восстановили разрушенный паводком мост через Алей
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В Алтайском крае восстановили разрушенный паводком мост через Алей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Работы по восстановлению моста через реку Алей в Солонешенском районе, который разрушил паводок, завершились.
Теперь участок дороги «К-12 — Елиново — Рыбное» в районе села Топольное открыт для движения.
К работам приступили после того, как упала вода в реке. Специалисты заменили разрушенные металлические строения, уложили на подходах к мосту железобетонные плиты и обустроили новую проезжую часть.
Отметим также, что в крае подсчитывают ущерб, который нанесла стихия. Главы муниципалитетов составляют списки разрушенных объектов.
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