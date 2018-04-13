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В Татарстане в зону подтопления попали 47 участков, 4 моста и дорога
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В Татарстане в зону подтопления попали 47 участков, 4 моста и дорога 

Реальное время 1 час назад
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ сообщила, что за сутки произошло подтопление 17 приусадебных участков и 3 частных жилых дома в Зеленодольском районе, одного низководного моста в Азнакаевском и одного в Новошешминском районах.
Кроме того, в зоне подтопления остаются: 27 приусадебных участков в Кайбицкого муниципалитете и 2 низководных моста в Буинском районе. Также затоплена 1 грунтовая дорога местного значения в Апастовском районе.
Напомним, уже вчера стало известно, что в Татарстане затопило четыре муниципальных района.
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