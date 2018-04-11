Губернатор Хабаровского края поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ми-8 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оперативно оказать помощь семьям погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора края Светлана Литвинова.
"Губернатор поручил провести расследование причин авиакатастрофы, оказать содействие правоохранительным органам в работе на месте, оперативно оказать помощь семьям погибших. В ближайшее время будет проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям", — сказала Литвинова.
Как сообщалось ранее, в 11:30 местного времени (04:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании «Восток». По данным следствия, все шестеро находившихся на борту человек погибли при падении.
Пожар на месте падения вертолета уже ликвидировали, сотрудники МЧС и скорой помощи уехали. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас на месте продолжают работать следователи и сотрудники Росавиации. Известно, что вертолет, принадлежавший авиакомпании «Восток», выполнял учебный полет.
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Сейчас в Хабаровске идет дождь, сила ветра достигает 12 м/с, температура воздуха плюс 3 градуса, на месте происшествия — туман.