Ещё
Губернатор Хабаровского края поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ми-8
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Хабаровского края поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ми-8 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оперативно оказать помощь семьям погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора края Светлана Литвинова.
"Губернатор поручил провести расследование причин авиакатастрофы, оказать содействие правоохранительным органам в работе на месте, оперативно оказать помощь семьям погибших. В ближайшее время будет проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям", — сказала Литвинова.
Как сообщалось ранее, в 11:30 местного времени (04:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании «Восток». По данным следствия, все шестеро находившихся на борту человек погибли при падении.
Пожар на месте падения вертолета уже ликвидировали, сотрудники МЧС и скорой помощи уехали. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас на месте продолжают работать следователи и сотрудники Росавиации. Известно, что вертолет, принадлежавший авиакомпании «Восток», выполнял учебный полет.
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Сейчас в Хабаровске идет дождь, сила ветра достигает 12 м/с, температура воздуха плюс 3 градуса, на месте происшествия — туман.
ТАСС: последние новости
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом Берг: работы на месте крушения самолета Ан-148 не прекращались
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления809
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей100
Небо над Сирией опустело382
Британия отказалась бомбить Сирию76
Умер автор хитов Киркорова8
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение