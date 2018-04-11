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Следственный комитет подтвердил гибель шести человек при крушении Ми-8 в Хабаровске
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Следственный комитет подтвердил гибель шести человек при крушении Ми-8 в Хабаровске 

Ведомости 1 час назад
Шесть членов экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» разбились, по предварительным данным, в результате жесткой посадки машины в черте города. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Крушение произошло 11 апреля около 11 часов по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. Следствие рассматривает три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.
Поисковые мероприятия завершены, сообщает ТАСС.
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
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