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Количество подтопленных участков на Алтае сократилось в 3,5 раза
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Количество подтопленных участков на Алтае сократилось в 3,5 раза 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ИА Regnum
БАРНАУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате паводка участков в Алтайском крае за сутки сократилось с 476 до 131, то есть более чем в 3,5 раза. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"У нас хорошее снижение — на 335 приусадебных участков меньше, из 14 подтопленных домов остались подтоплены три. Подтопления остаются в 31 населенном пункте в пяти муниципальных образованиях. Река Обь пока не вскрылась", — отметили в ведомстве.
Паводковая ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, по всему краю действует режим ЧС. Ранее сообщалось, что там ждут новых подтоплений: в предгорных районах установились плюсовые температуры, что может вызвать активное снеготаяние. Зафиксировано превышение критических отметок в городе Алейске на реке Алей, может возникнуть резкий приток талой воды в малые реки, не исключено достижение критических отметок на реке Обь в районе города Барнаула и поселка Усть-Чарышская Пристань. Низины может подтопить еще в пяти районах.
Всего с начала паводка в Алтайском крае подтопило 115 населенных пунктов.
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