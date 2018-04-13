Количество подтопленных участков на Алтае сократилось в 3,5 раза

БАРНАУЛ , 13 апреля. / ТАСС /. Количество подтопленных в результате паводка участков в Алтайском крае за сутки сократилось с 476 до 131, то есть более чем в 3,5 раза. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"У нас хорошее снижение — на 335 приусадебных участков меньше, из 14 подтопленных домов остались подтоплены три. Подтопления остаются в 31 населенном пункте в пяти муниципальных образованиях. Река Обь пока не вскрылась", — отметили в ведомстве.

Паводковая ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, по всему краю действует режим ЧС. Ранее сообщалось, что там ждут новых подтоплений: в предгорных районах установились плюсовые температуры, что может вызвать активное снеготаяние. Зафиксировано превышение критических отметок в городе Алейске на реке Алей, может возникнуть резкий приток талой воды в малые реки, не исключено достижение критических отметок на реке Обь в районе города Барнаула и поселка Усть-Чарышская Пристань. Низины может подтопить еще в пяти районах.

Всего с начала паводка в Алтайском крае подтопило 115 населенных пунктов.